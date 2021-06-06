جريمة بشعة في مصر.. قتل والديه وأفراد من عائلته "بدم بارد"

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بضبط شاب قتل والديه ونجلى شقيقته، كما تسبب في إصابات بالغة لشقيقته، بعد التعدي عليهم باستخدام "ساطور" وهم نيام في قرية تقع جنوب محافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب المحافظة، يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وإصابة شقيقته بإصابات متفرقة.

وحسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد تم ضبط المتهم، وفرض طوق أمني في المنطقة، وذلك لمتابعة التحقيقات في الحادثة.

وبالفحص والتحريات من جانب إدارة المباحث الجنائية، تبين قيام شاب ثلاثيني بالدخول لمنزل يقع في ناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، وبحوزته سلاح عبارة عن ساطور، وقيامه بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 سنة، ووالدته البالغة من العمر 55 سنة، وطفلين، الأمر الذي تسبب بوفاتهم في الحال.

كذلك قام الشاب بالتعدي على شقيقته، ما نتج عن ذلك إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

وتم التحفظ على المتوفين الأربعة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة المستشفى المركزي، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وهي في حالة خطرة لتلقى العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وقد أشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران، إلى أن المتهم يعاني من اضرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته.