السودان: وضع إثيوبيا السياسى جعلها تتراجع عن توجهها المضر بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى السودان، اليوم الأحد، إن الوضع السياسى الداخلى لإثيوبيا جعل أديس أبابا تتراجع عن توجهها المضر بشأن سد النهضة، فى إشارة إلى الضرر المتوقع من السد على دولتى المصب، مصر والسودان، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





كما أكد المسؤولون السودانيون استعداد بلادهم لحل قضية سد النهضة تحت مظلة الاتحاد الإفريقى وبمشاركة أطراف دولية. وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ تنفيذ الملء الثانى لسد النهضة 22 يوليو المقبل رغم وجود اعتراضات من مصر والسودان، القرار الذى اعتبره محللون تراجعا إثيوبيا لتجنب المواجهة مع مصر والسودان.

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