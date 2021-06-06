رابط التسجيل في منصة تدريب المعلمين بالأردن teachers.gov.jo التسجيل في منصة درسك للمعلمين

رابط التسجيل في منصة تدريب المعلمين، يبحث الكثير من الأشخاص في الأردن وخاصة المعلمين عن منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo، والتي تم إطلاقها وتفعيلها بدءا من اليوم يوم الأحد 6/6/2021، والتي يمكن للمعلمين من خلالها التدرب ومشاركة خبراتهم لتحسين ادائهم التعليمي، ولكن الدورات بالمنصة ستكون متاحة حتى يوم 24/6/2021 فسارعوا بالتسجيل، تابعوا معنا.

منصة تدريس المعلمين في الأردن

وقد تم إطلاق منصة تدريس المعلمين اليوم 6/6/2021 من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف إلى تزويد المعلمين في الأردن بالمزيد من المهارات لتطوير طرق التدريس، حيث سيتستطيع المعلم من خلال المنصة تحسين مهاراته، والمنصة تستهدف معلمي الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بشكل أساسي.

طريقة التسجيل في منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo

وفي هذه الطريقة لن تحتاج إلى إنشاء حساب بشكل يدوي حتى تقوم بالتسجيل في المنصة، حيث إن الوزارة قامت بإنشاء لكل المعلمين حسابا خاصا بهم، ولا يجب عليهم سوى تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إبلاغ المعلم بها، وهذا حتى يستطيع الولوج إلى حسابه عبر المنصة، وللتسجيل قم بالخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo.

اضغط على زر تسجيل الدخول الموجود بأعلى يسار الشاشة.

قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك، والذي تم إبلاغك به مسبقا.

اكتب كلمة السر في خانة كلمة المرور الخاصة بحسابك.

قم بالضغط على زر تذكر اسم المستخدم حتى يصبح لونها أخضر.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ما هي أهداف المنصة

بالطبع تهدف المنصة الجديدة إلى العديد من الأهداف، ومن أهم تلك الأهداف تدريب معلمي الصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث وتحسين مهاراتهم التعليمية، وتحسين مهارات التواصل بينهم وبين الطلاب، كما إن المنصة تهدف إلى التحول الرقمي، وهذا عن طريق تقديم الدورات التدريبيبة للمدرسين إلكترونيا بدون الحاجة للذهاب إلى مركز تدريب.

هذا كان مقالنا عن التسجيل في منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo، نتمنى أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تترددوا في مشاركتها إيانا في خانة التعليقات، وقد تحدثنا في مقال سابق عن التسجيل للصف الأول الابتدائي بالأردن 2021، فتابعونا.