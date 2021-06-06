أمانة منطقة الرياض توفر 43 وظيفة إدارية وهندسية وتدعو الراغبين للتسجيل عبر جدارة تابع التفاصيل

دعت أمانة منطقة الرياض الشباب السعودي الجاد في البحث عن عمل في الدخول على رابط جدارة، والتسجيل على عدد 43 وظيفة إدارية وهندسية من الشباب الحاصل على المؤهلات العلمية المناسبة البكالوريوس والماجستير مع منح أولوية الترشيح للتخصصات الغير تربوية، على المراتب من السادسة حتى الثامنة والمشمولة بسالم رواتب الموظفين العام، وأعلنت بداية التسجيل من اليوم الأحد 2021/06/06 حتى الخميس القادم 2021/06/10 القادم، وفق شروط عامة للتسجيل سنقدمها لكم لاحقاً بالمقال، جاء ذالك الإعلان عن الوظائف على موقع الأمانة على تويتر اليوم، وفيما يلي رابط التسجيل والشروط العامة.

رابط جدارة للتسجيل على وظائف أمانة منطقة الرياض

كل من يرغب في التسجيل وينطبق عليه شروط التقديم عليه الدخول على رابط eservices.mcs.gov.sa.

المرتبة المسمى الوظيفي والعدد المرتبة السادسة عدد الوظائف عليها 4 وظائف، ” باحث عمليات موارد بشرية، مصمم جرافيكس، باحث إعلامي مساعد، مصور تلفزيوني”” المرتبة السابعة عدد الوظائف عليها 27 وظيفة ” مهندس معماري 10، مهندس مدني مسشاعد7، مهندس تخطيط مساعد2، ووظيفة واحدة لكل من “مهندس تنسيق مواقع مساعد، مهندس ميكانيكي مساعد، مهندس بيئة مساعد، مهندس مساحة مساعد، مطور برامج، أخصائي أمن معلومات. المرتبة الثامنة عدد الوظائف 12 وظيفة ” مهندس معماري 6، مهندس تخطيط 3، مهندس مدني 2، باحث قانوني واجد”. الشروط العامة للتقديم على وظائف أمانة منطقة الرياض شهادة معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من خارج المملكة. أن يكون المتقدمين سبق لهم حضور الاختبار المهني للجامعيين على المرتبة السابعة “للمهندسين”. الاختيار بناء على المقابلات الشخصية بعد مراجعة البيانات المسجلة ومطابقتها والتأكد من صحتها. جميع الوظائف سيتم لها مقابلة شخصية من قبل اللجنة المختصة لاختيار المترشحين. سيتم إلان النتائج بعد المقابلات عبر رابط أمانة الرياض الإلكتروني. الشروط العامة للتقديم على وظائف أمانة منطقة الرياض

وظائف أمانة منطقة الرياض 1442