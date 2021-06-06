الآن بدأ الاردنيون تنزيل القاطع في منازلهم .. شاهد

دوت الخليج :- بدأ الاردنيون في العاشرة مساءا تنزيل القاطع في منازلهم رفضا لاتفاقية الغاز . وكان نشطاء اطلقوا عبر مواقع التواصل مؤخرا حملة أسموها " نزل القاطع " رفضا لاتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل . ويستمر تنزيل القاطع ساعة كاملة من العاشرة إلى الحادية عشرة من هذه الليلة .

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