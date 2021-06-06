مقتل 11 شخصا فى انفجار لغم أرضى شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع أمس السبت، قبل ساعات من اجتماع زعماء كبار من حركة طالبان الإرهابية بمسؤولين من الأمم المتحدة فى قطر لبحث عملية السلام الأفغانية، وأمن الدبلوماسيين والعاملين فى الوكالات الإنسانية بأفغانستان.

وفى بيان عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم طالبان، إن شير محمد عباس ستانيكزاى، نائب رئيس المكتب السياسى لطالبان، "أكد مجددًا فى الاجتماع الالتزام القوى تجاه عملية السلام الأفغانية".

ورغم تأكيد وفد طالبان الحفاظ على سلامة كل موظفى وكالات الأمم المتحدة المعنية، وغيرهم من الدبلوماسيين المتمركزين فى أفغانستان، اتهم مسؤولون أفغان الحركة بالهجوم المستمر على قوات الحكومة والمدنيين بهدف بسط سيطرتها الكاملة على عدة أقاليم.

وقال حسام الدين شمس، حاكم إقليم بادجيس، إن "11 راكبًا، منهم 3 أطفال، قتلوا فى الانفجار، أمس السبت، وهم فى طريقهم إلى مدينة قلعه نو".