جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد التقديم وطريقته وشروطه 1443

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد التقديم، للعام الدراسي الجديد 1443ه، مما دعا جميع الطلبة، من حاملي الدبلوم والبكالويوس، الراغبين في الانضمام للجامعة للعام الدراسي المقبل، في الاستفسار عن طريقة التقديم، وشروطه، وكذلك الأوراق المطلوبة; وهذه جميعها سنعرضها لكم، من خلال السطور القليلة القادمة. وفي نفس السياق، أكد عميد هيئة القبول، والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح، أن: الجامعة قد جهزت ما تمتلك من إمكانيات بشرية، والتقنية أيضا، لإعانة الراغبين في التقديم، ومساعدتهم في حال واجهتهم أية مشكلة، وفي أي وقت، خلال فترة التقديم، من خلال استعدادات تقنية، ورقمية مترابطة. قد وجاء ذلك للتسهيل على الطلبة، متمنياً التوفق، والتوفيق والصحة والسلامة للجميع.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، هي جامعة حكومية بالمملكة، أنشآت عام 1975م.

تقع في حي الراكة، (هذا المطل على واجهة الخليج العربي)، في المنطقة الشمالية منه.

وتحوي الجامعة 19 كلية، وبلغ عدد الطلبة بها أكثر من 45 ألف.

مسموح للجامعة بإقرار التخصصات، والبرامج التعليمية فيها، حسب حاجة سوق العمل، وفرصه، وكذلك فرص التمويل والتنمية في المنطقة.

أهم أهداف الجامعة: إعداد جيل يطبق القيم في العلم والعمل، ومؤهل وبشكل حرفي على المستوى المهني، والعلمي والإداري، عبر برامج تعليمية حديثة، مما يساعد وبالتأكيد الأجيال الجديدة، على تطوير المنطقة الشرقية، والسعودية، وكذلك يساعد الأجيال الجديدة في المنافسة، على المستويات المحلية، والعالمية.

الجامعة ونبذة عنها:جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد موعد فتح باب التسجيل:

جاء موعد التقديم، هذا الذي قد حددته هيئة القبول والتسجيل بالجامعة، للعام الجامعي القادم 1443، هو: يوم الثلاثاء الـموافق السابع عشر من شهر ذي الحجة، من العام الهجري الحالي (1442)، هذه الذي سيوافق السابع والعشرين من شهر يوليو 2021م. على أن ينتهي التسجيل، يوم السبت الموافق الواحد والعشرين من ذي الحجة للعام 1442هـ، هذا الذي سيوافق نهاية شهر يوليو للعام 2021م، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وقد أكدت الهيئة أن إعلانها للموعد المحدد مبكرا، جاء لترك مجال للطلبة الراغبين في التقديم، في الاستعداد.

طريقة التسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل:

لقد حددت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، طريقة التسجيل لتكون إلكترونية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم أولا بالدخول لبوابة القبول، والتسجيل بالجامعة. ثم أنقر على تبويت طلب جديد. عليك الآن ملء البيانات المطلوبة، وتأكد من صحتها، وذلك لأن وجود أي خطأ (حتى وأن كان غير مقصود) يعرض طلبك للرفض. ومن ثمة، أنقر على أيقونة تقديم، لتكون بذلك قد انتهيت من التقديم. وما عليك الآن سوى انتظار رد الجامعة، على طلبك.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد شروط التقديم:

جاءت الشروط التي وضعتها جامعة الإمام عبد الرحمن فيصل، لقبول الطلبة، كالاتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شرط أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة هوية سارية. يمكن السماح لغير السعوديين بالتقديم، مع إلزامهم بدفع 500 ريال سعودي، للساعة الدراسية الواحدة. كذلك يجب على المتقدم، أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية، منذ خمسة أعوام، بشرط أن تكون النتيجة معتمدة عند التقديم. كما يجب أن يكون الراغب في التقدم، قد اجتاز اختبار القدرات، وكذلك الاختبار التحصيلي. ومن شروط التقديم أيضا، ألا يكون المتقدم قد سبق له التقديم، أو الالتحاق بأية جامعة سعودية أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعة:

لقد جاء ما أقرته، وحددته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مفاجئا للجميع، حيث أعلنت الجامعة أنه لا حاجة لإلحاق طلب التقديم، بأية أوراق أو مستندات، وذلك لأنه وفي النهاية تتم كافة إجراءات القبول إلكترونيا، بطريقة تربط ما بين أنظمة الجامعة التعليمية، وأنظمة وزارة التعليم، هذا بالإضافة لأنظمة المركز الوطني للقياس، وجاء هذا منافيا للشائعات، التي جاءت لتوضح ضرورة الحاق الطلب بالمستندات; ولذلك أكدت الجامعة على ضرورة عدم الالتفات للشائعات، والتحري من المعلومات، داعية الطلبة لمتابعة الحسابات الرسمية الموثقة للجامعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كتويتر، وانستجرام، وكذلك استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة، للدخول لبوابة القبول، والاطلاع على المعلومات الجديدة، ونتائج القبول، وكذلك للتعرف على المسارات، والكليات، والتخصصات المختلفة بالكلية، ومن ثمة التأكد من مصدر المعلومات.