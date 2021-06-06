كيفية معرفة الرصيد في زين بأكثر من طريقة

تهتم شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية علي توفير كافة الخدمات لعملائها من شحن الرصيد، ومعرفة قيمة الرصيد، والاشتراك في أفضل باقات الانترنت المتنوعة بالإضافة إلي خدمات الرسائل والمكالمات الصوتية وغيرها من الخدمات التي تتنافس عليها شركات الاتصالات لجذب العملاء، ومن الشركات الرائدة في مجال الاتصالات داخل السعودية هي شركة زين التي تعتبر أيضا من أشهر الشركات داخل السعودية وفي المقال التالي سنتناول كيفية معرفة رصيد زين، حيث يتسائل كثير من العملاء عن هذا الأمر ويرغبون في معرفة الكود اللازم لذلك، فاتاحت شركة زين طريقة معرفة الرصيد بأكثر من طريقه.

كيفية معرفة رصيد زين :-

أتاحت شركة زين من خلال الخدمات المتاحه من خلالها إمكانية معرفة رصيد زين بأكثر من طريقة ، وذلك تيسيراً وتسهيلاً علي عملائها، ليتمكوا من شحن الرصيد في الوقت اللازم، أو الرغبة في معرفة الرصيد دائماً وباستمرار، ولم يقتصر الأمر فقط علي الأكواد المجانية، بل تمت إتاحة هذه الخدمة بأكثر من طريقة يمكنك معرفتها والاطلاع عليها.

الكود الخاص بمعرفة رصيد زين :-

اتاحت شركة زين الكود الخاص بمعرفة الرصيد من خلال إدخال أكواد معينة يمكنك الاتصال بها بكل سهولة، مما يعمل علي توفير الكثير من الجهد، وإليك هذا الكود :-

كود معرفة رصيد زين هو #142*.

ثم قم بالضغط علي كلمة اتصال، واختيار الخط الذي تريد به معرفة الرصيد، وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة علي الهاتف المحمول الخاص بك بها الرصيد الحالي.

معرفة رصيد زين عبر موقع شركة زين:-

من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة زين يمكن الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة من خلاله، فبالإضافة إلي خدمات الاتصالات المتنوعة قامت بتقديم خدمة معرفة الرصيد أيضا، حيث يمكنك ذلك عبر الخطوات التالية :-

قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة زين. قم بإنشاء حساب جديد علي الموقع وفي حالة إدا كنت تمتلك بالفعل قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. من خلال قائمة الخدمات المتاحة علي الموقع، قم باختيار خدمة معرفة الرصيد.

معرفة رصيد زين عبر تطبيق زين :-

يعتبر وجود تطبيق زين علي هاتفك أسهل من الدخول علي الموقع وفي حالة فقد الإنترنت، حيث يمكنك بكل سهوله فتحه ومعرفة الخدمات الخاصة بالباقات والرصيد، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بالدخول إلي تطبيق زين على هاتفك المحمول. قم باختيار ” ملخص حسابك” لمعرفة قيمة الرصيد المتبقي ، واستهلاك رصيدك.

وختاماً لهذا المقال، نكون قد وضحنا لك فيه معرفة الرصيد الخاص بك لشركة زين، بأكثر من طريقة أما عن استخدام الكود، أو الدخول إلي الموقع والتطبيق، والاستفادة من كافة الخدمات.