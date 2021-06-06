التسجيل عـ منزل مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي .. وزارة الإسكان السعودية

أوضحت وزارة الإسكان التنموي السعودية آلية التسجيل على منزل مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي ، ويعتبر ذلك ضمن المبادرات التي يتم تقديمها من قبل الوزارة من أجل مساعدة الأفراد السعوديين للحصول على منازل يمتلكونها، وخاصة منهم من يعانون من محدودية الدخل، ويشترط أن يكون المستفيد من هذه المبادرة أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين، ولا يشمل باقي فئات المجتمع السعودي، مع وجود بعض الشروط التي يجب التقيد بها للحصول على شقة سكنية من وزارة الإسكان.

التسجيل على منزل مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنون فقط التسجيل على بيت مجاني والذي يعد من المبادرات المقدمة من الوزارة، حيث يشمل الدعم لجميع محافظات ومناطق المملكة دون أي استثناءات، على أن تكون مدعومة القيمة من وزارة الإسكان، كما لا تكلف المواطن المستفيد أي شيء، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعميل الحصول على منتج البناء الذاتي التمويلي المتوفر لدى الجهات التمويلية التي تعتمدها الوزارة.

يتم التقديم من خلال موقع بوابة الإسكان السعودية

ثم التوجه إلى علامة تقديم دعم سكني

ثم الانتقال مباشرة إلى صفحة المعلومات الشخصية

اكتب رقم الهاتف الشخصي

اكتب الاسم بالكامل

كتابة رقم البطاقة الشخصية

تحديد تاريخ الميلاد للمستفيد

عند الانتهاء يجب مراجعة معلوماتهم ثم النقر على أيقونة الإرسال.

الشرط الأول أن يكون المتقدم للحصول على منزل سكني من المواطنين السعوديين

المتقدم للحصول على منزل مجاني يجب ألا يكون قد قدم مسبقا على إحدى مبادرات الإسكان

المتقدم للحصول على البيت المجاني يجب أن يكون من مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي

أن يكون من محدودي الدخل ولا يوجد لديه أي مصدر دخل

يجب ألا يكون هناك منزل آخر باسم الشخص

يشترط أيضا حصول الشخص على منزل مجاني أن يكون من أبناء أحد العوائل المستفيدة من مقطوعة الضمان

للأرامل يجب أن تكون المستفيدة حاصلة على دعم مقطوعة الضمان إن كانت تعيل أطفال أم لا

إن كانت تعيل أطفال أم لا للمطلقات يكون يشترط أن تكون مطلقة قبل عامين من تاريخ تقديمها على طلب الإسكان المجاني.

كيف أسجل على منزل مجاني مقدم من الإسكان التنمويمعايير استحقاق منزل سكني من الإسكان التنمويلماذا تقوم وزارة الإسكان بتقديم بيت مجاني لكل فرد سعودي من مستفيدي المقطوعة

تعمل وزارة الإسكان منذ سنوات على تقديم العديد من المبادرات التي تخدم المواطن السعودي بالدرجة الأولى، بحيث يكون الاستهداف للعوائل ضعيفة الدخل ومتوسطة الدخل، كما تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف كل فرد سعودي لا يملك منزل وخاصة منهم محدودي الدخل، بحيث تعمل على توفير منازل على المخطط يتم تقديم بيت لكل فرد تطبق عليه الشروط المذكورة سابقا، وبذلك يتم بناء المنزل بتكاليف يتم تقديمها على نفقة وزارة الإسكان، يشار إلى أن الحاصلين على المنزل المجاني من وزارة الإسكان يمكنهم أيضا التحصل على تمويل البناء الذاتي من إحدى الجهات التي تقوم بتوفير التمويل والمعتمدة في وزارة الإسكان.