أخبار اليمن : آخر إحصاءات كورونا حول العالم: 3.7 مليون وفاة

آخر إحصاءات كورونا حول العالم: 3.7 مليون وفاةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 173 مليونا و727 ألف اصابة، تعافى منهم 156 مليونا وما يقارب من 855 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 ملايين و737 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات ليومنا هذا، سجلت دول العالم السبت 399 ألف و69 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,273 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة إصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدا، ورغم الوضع الكارثي في الهند، إلا أن أمريكا لا تزال تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات اجمالية، رغم تراجعها الملحوظ مؤخرا في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (612,203 وفيات)، والبرازيل (472,629 وفاة)، والهند (346,784 وفاة)، والمكسيك (228,754 وفاة)، وبيرو (186,073 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,204,374 إصابة)، والهند (28,809,339 إصابة)، والبرازيل (16,907,425 إصابة)، وفرنسا (5,707,683 إصابة)، وتركيا (5,282,594 إصابة).