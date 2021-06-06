أمين عام الناتو يحذر موسكو ومينسك من تهديد حلفاء الأطلسى

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، كلاً من روسيا وبيلاروس من تهديد حلفاء الناتو، وذلك على خلفية إجبار السلطات البيلاروسية لطائرة على الهبوط الاضطرارى داخل الاتحاد الأوروبى.





وفى تعليقات نشرتها صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد، قال الأمين العام للناتو: "نحن بالطبع جاهزون، فى حالة الطوارئ، لحماية والدفاع عن أى حليف ضد أى نوع من التهديد القادم من مينسك وموسكو".

وأضاف ستولتنبرج: "نحن يقظون ونتابع ما يحدث فى بيلاروس عن كثب، وأن بيلاروس أصبحت تعتمد أكثر فأكثر على روسيا"، لافتًا إلى أن حلف الأطلسى يشعر بقلق بالغ إزاء التعاون الوثيق بشكل أكبر بين موسكو ومينسك فى الشهور الماضية.

واستطرد: "كان علينا أن نفهم فى الماضى أن روسيا انتهكت على نطاق واسع السيادة على أراضى دول مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

يذكر أن بيلاروس تشترك فى حدودها مع ثلاث بلدان من أعضاء الناتو، وهى: ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.