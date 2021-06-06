اليوم.. جلسة طارئة لنواب الأردن للنظر فى قضية أسامة العجارمة

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس النواب، عصر اليوم الأحد، جلسة طارئة للنظر فى استقالة النائب أسامة العجارمة، وتصريحاته الأخيرة المسيئة للمجلس وأعضائه، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وقالت وسائل إعلام أردنية، إن رئيس مجلس النواب الأردنى، عبدالمنعم صالح العودات، قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة اليوم الأحد، استجابة للمذكرة النيابية الموقعة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول تداعيات الحديث الذى أدلى به النائب اسامه العجارمه يوم أمس، والنظر فى طلب استقالته. وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أكدت استقالة العجارمة قبل نهاية ساعات الدوام الرسمى، أمس الأربعاء، وذلك بعد تجميد عضويته يوم 27 مايو الماضى، لعام واحد، بسبب إساءته للمجلس وأعضائه والنظام الداخلى.

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