كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021 عبر رقم الـ ID

إقبال كبير من قبل الكثير من اللاعبين معرفة كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021 عن طريق الخصم من حساب اللاعب أو رقم الـ id، في ظل الانتشار الكبير الذي تحققه اللعبة خلال الفترة الأخيرة، وتحقيقها رقم قياسي كبير من حيث عدد مرات التحميل، حيث يساعد الحصول على الماسات اللاعبين على تحقيق الانتصارات المتتالية والفوز بالكثير من الجولات في مواجهة المنافسين، بالإضافة إلى الانتقال إلى المراحل المتقدمة والحصول على الهدايا والمكافآت والفوز بالمناسبات المباشرة وتوثيق الحساب.

شحن جواهر فري فاير free fire 2021

أما عن كيفية شحن جواهر فري فاير free fire 2021، فيوجد العديد من الطرق للحصول على الجواهر من خلال بعض المواقع إلا أنها ليست معظمها مواقع ومنصات معتمدة ورسمية، ما قد يجعلك فريسة للوقوع تحت طائلة الخداع والهاكرز، وهو ما يدفعنا لتوضيح الطرق الشرعية التي يُمكنك من خلالها الشحن عن طريق رقم معرف اللاعب، وهو الحصول على الماسات مقابل الخصم من البطاقة البنكية الخاصة بك من رصيد بشكل مباشر، وهو ما نشرحه لك بالخطوات خلال السطور التالية:

الحصول على الماسات برقم الـ ID

ويمكن شحن الجواهر من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لموقع FREE FIRE .

. الحصول على بطاقة الشحن.

ثم العودة للدخول لموقع شوب والضغط على اشحن الآن.

اختيار عدد وكمية الماسات المطلوبة

سيظهر لك قيمتها.

إدخال رقم معرف اللاعب أو الأي دي.

الضغط على موافق.

استلام رسالة الشحن.

الشحن من خلال بطاقات جوجل

كما يُمكنك شحن ماسات فري فاير من خلال تسجيل الدخول عبر متجر جوجل بلاي من خلال جوالك، مع مراعاة اختيار الوضع الأمريكي للحصول على الجواهر، ثم اختيار موقع الشحن المعتمد وتسجيل البيانات الخاصة بك المطلوبة، ثم تسجيل رقم الجوال وإضافة رقم المعرف الخاص بك أيضًا، ثم الضغط على حفظ البيانات، ومراعاة اختيار عدد الماسات التي تريد الحصول عليها والتي يتم خصم المقابل المادي مباشرةً، وسيصلك على الفور رسالة تفيد بوصول الشحن إلى رصيدك، ثم الرصيد الباقي لك في البطاقة، حتى يتسنى لك لاحقًا الشحن مجددًا، ولك الحرية الكاملة في كميات الشحن وقيمتها للحصول على ما تريد من ماسات.

وتحديثات جديد بإضافات قوية

وبعيدًا عن شحن جواهر فري فاير، عرضت اللعبة التي حققت نسب تحميل كبرى وقياسية خلال الفترة الأخيرة، العرض التشويقي للموسم الجديد الذي يحمل بين طياته العديد من المهام الأساسية والإضافات القوية من أسلحة ومدرعات ومركبات وخرائط وغيرها، كما سيجري تحسينات موسعة على المتاجر وعلى المؤثرات الضوئية البصرية والصوتية، بجانب العمل على حل العديد من المشكلات التي تواجه اللاعبين والتي كانت تسبب العديد من المشاكل من ذي قبل، في الوقت الذي بدأت فيه اللعبة رسميًا لاستقبال السيزون الجديد بمزيد من الملابس والسكنات الرائعة التي تُضفي أجواءً رائعة من البهجة والإثارة والتشويق.

بطولة البطل العرب وحدث عجلة الربيع

شهدت اللعبة الأشهر إلكترونيًا خلال الفترة الكبيرة، حدثين هامين، الأول وهو انتهاء مسابقة البطل العربي والاستعداد لاستقبال طلبات الاشتراك في النسخة الثانية الصيفية منها، والتي لاقت إعجابًا واهتمامًا كبير من آلاف اللاعبين، والحديث الثاني هو عجلة الربيع، وإمكانية الحصول على 9.999 جوهرة بالمشاركة وتخطي المستويات والفوز على المنافسين.