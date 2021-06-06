مصادر عبرية: مسيرة الأعلام الإسرائيلية فى القدس تهدد بتصعيد جديد

جدة - نرمين السيد - حذرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، من أن "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، والمزمع إقامتها فى القدس يوم الخميس المقبل، قد تؤدى إلى تجدد التصعيد الأمنى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا وافقت الشرطة الإسرائيلية على إقامتها.





ووفقًا لموقع "واللا" العبرى، قالت مصادر فى أجهزة الأمن الإسرائيلية، إنه سيجرى مناقشة أمنية اليوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن إقامة المسيرة من عدمه، حيث طالب وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، مساء أمس السبت، بإلغاء المسيرة. وأكد المصدر الأمن، أن الجيش الإسرائيلى يتعامل مع التهديدات التى أطلقها رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى قطاع غزة يحيى السنوار، أمس السبت، بجدبة، موضحًا أنه "سيتم تعزيز نظام الدفاع الجوى الإسرائيلى خلال الأيام المقبلة، خشية تنظيم مظاهرات للفلسطينيين، واندلاع مواجهات مع قوات الأمن، أو إطلاق صواريخ على إسرائيل".

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