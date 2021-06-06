في ظل انتشار جائحة كورونا بالعالم والموجات المتتالية لها ، والتي تضرب كافة دول المنطقة ، فقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودي علي فرض أجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من تناقل السلالات الجديدة من الوباء للمملكة وانتشاره بخاصة في منطقة الحرمين الشريفين ، وذلك حرصاً منها علي استمرار إقامة الشعائر الدينية بالمملكة دون توقف ، ومن منطلق هذا الحرص فقد وضعت الحكومة ممثله في وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خطة شاملة وبيان للإجراءات يوضح شروط العمرة بعد كورونا لزوار بيت الله الحرام ، وهو ما سنستعرضه لكم من خلا مقالنا اليوم بالتفاصيل ، كما يمكنكم الإطلاع علي الإجراءات الاحترازية بالمملكة. شروط العمرة بعد كورونا شروط العمرة بعد كورونا وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية مجموعة من الشروط لأداء مناسك العمرة كالآتي : يتم القيام بعمل تصريح عمرة عن طريق تطبيب توكلنا من خلال خدمة اعتمرنا.

علي الراغب في أداء المناسك تحميل التطبيق والتسجيل به.

تقوم بالدخول علي الحساب والتسجل لتصريح عبر خدمة اعتمرنا.

يعرض لك قائمة المواعيد المتاحة بالتفاصيل للموجودين بالمملكة أو خارجها.

عليك بتحديد الموعد والتوقيت المناسب لك.

المعتمر ملزم بإتباع الإرشادات بدقة للحصول علي التصريح.

بالتصديق علي كافة الاشتراطات وقراءتها جيداً فأنت تقر بالتزامك باللوائح التنظيمية.

يجب عليك الاحتفاظ بنسخة من التصريح الإلكتروني علي هاتفك ونسخة مطبوعة واصطحاب الهاتف المفعل عليه التطبيق معك. ضوابط تنظيمية جديدة بعد الجائحة ضوابط تنظيمية جديدة بعد الجائحة بالاضافة إلي قيام المعتمر بتسجيل تصريح العمرة من خلال خدمة اعتمرنا ، يتم مراعاة بعض الضوابط التالية : لابد أن تكون دولة المعتمر ضمن قائمة الدول المسموح لها بأداء مناسك العمرة.

علي المسافر تقديم شهادة تحليل بي سي أر تثبت سلبية مسحته.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية.

يمنع كل من تظهر عليه الأعراض من أداء المناسك.

الحصول علي تصريح بتوقيت مناسب قبل السفر.

الحفاظ علي ارتداء الكمامة دائما أثناء أداء المناسك.

تزداد أعداد المعتمرين تدريجياً تبعاً لمعدل السيطرة علي وضع الوباء.

يجري فحص المعتمرين بصورة دورية للتأكد من تعافيهم من المرض.

يتم التفتيش المفاجئ علي تصاريح العمرة أثناء أداء المناسك.

يتم فرض غرامات علي من يخالف كافة اللوائح المنصوص عليها سالفاً. ويمكن للجميع التعرف علي قيمة مخالفة العمرة بدون تصريح وشروطها أيضاً. الوسوم

في ظل انتشار جائحة كورونا بالعالم والموجات المتتالية لها ، والتي تضرب كافة دول المنطقة ، فقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودي علي فرض أجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من تناقل السلالات الجديدة من الوباء للمملكة وانتشاره بخاصة في منطقة الحرمين الشريفين ، وذلك حرصاً منها علي استمرار إقامة الشعائر الدينية بالمملكة دون توقف ، ومن منطلق هذا الحرص فقد وضعت الحكومة ممثله في وزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة خطة شاملة وبيان للإجراءات يوضح شروط العمرة بعد كورونا لزوار بيت الله الحرام ، وهو ما سنستعرضه لكم من خلا مقالنا اليوم بالتفاصيل ، كما يمكنكم الإطلاع علي الإجراءات الاحترازية بالمملكة. شروط العمرة بعد كورونا شروط العمرة بعد كورونا وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية مجموعة من الشروط لأداء مناسك العمرة كالآتي : يتم القيام بعمل تصريح عمرة عن طريق تطبيب توكلنا من خلال خدمة اعتمرنا.

علي الراغب في أداء المناسك تحميل التطبيق والتسجيل به.

تقوم بالدخول علي الحساب والتسجل لتصريح عبر خدمة اعتمرنا.

يعرض لك قائمة المواعيد المتاحة بالتفاصيل للموجودين بالمملكة أو خارجها.

عليك بتحديد الموعد والتوقيت المناسب لك.

المعتمر ملزم بإتباع الإرشادات بدقة للحصول علي التصريح.

بالتصديق علي كافة الاشتراطات وقراءتها جيداً فأنت تقر بالتزامك باللوائح التنظيمية.

يجب عليك الاحتفاظ بنسخة من التصريح الإلكتروني علي هاتفك ونسخة مطبوعة واصطحاب الهاتف المفعل عليه التطبيق معك. ضوابط تنظيمية جديدة بعد الجائحة ضوابط تنظيمية جديدة بعد الجائحة بالاضافة إلي قيام المعتمر بتسجيل تصريح العمرة من خلال خدمة اعتمرنا ، يتم مراعاة بعض الضوابط التالية : لابد أن تكون دولة المعتمر ضمن قائمة الدول المسموح لها بأداء مناسك العمرة.

علي المسافر تقديم شهادة تحليل بي سي أر تثبت سلبية مسحته.

الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والأساليب الاحترازية.

يمنع كل من تظهر عليه الأعراض من أداء المناسك.

الحصول علي تصريح بتوقيت مناسب قبل السفر.

الحفاظ علي ارتداء الكمامة دائما أثناء أداء المناسك.

تزداد أعداد المعتمرين تدريجياً تبعاً لمعدل السيطرة علي وضع الوباء.

يجري فحص المعتمرين بصورة دورية للتأكد من تعافيهم من المرض.

يتم التفتيش المفاجئ علي تصاريح العمرة أثناء أداء المناسك.

يتم فرض غرامات علي من يخالف كافة اللوائح المنصوص عليها سالفاً. ويمكن للجميع التعرف علي قيمة مخالفة العمرة بدون تصريح وشروطها أيضاً.

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