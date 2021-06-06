تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 الناقلة اليوم 2021/06/06 مباراة الجزائر ومالي الودية شرح فيديو

تردد قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات من أهم القنوات الرياضية العربية، ومن أهم موضوعات البحث اليوم من قبل عشاق وجماهير الكرة الجزائرية، لمتابعة منتخبهم الوطني في مباراته الودية الدولية أمام منتخب مالي الجزائر بقيادة محرز في مواجهة مالي بقيادة ساديو ماني، تنتقل المنافسة بين النجمين من الملاعب الإنجليزية إلي الملاعب الجزائرية، المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة 20.45 بتوقيت الجزائر، 21.45 بتوقيت القاهرة، تأتي المباراة في أطار تحضيرات الفريقين للمباريات الرسمية المقبلة في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وفيما يلي تردد القناة على نايل سات.

نبذة مختصرة عن التليفزيون الجزائري

التليفزيون الجزائري أنطلق عام 1956 ميلادي، بتقنية sd العادية، وتعتبر القناة الأرضية من أشهر وأكثر القنوات التابعة للتلفزيون الجزائري من حيث المشاهدة، فهي تنقل كافة المباريات الخاصة بدوري المحترفين الجزائري، ومباريات المنتخب الوطني الجزائرية على ترددها الأرضي، وفي عام 2011 بدأت القناة في البث الفضائي على القمر نايل سات بتقنية التشفير، التي سنقدم لكم فيديو يوضح طريقة فك تشفير القناة والاستمتاع ببرامجها فضائياً على نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد

لفك شفرة القناة التردد الأرضي يجب عليك إتباع الخطوات التالية وهذا فيديو لشرح خطوات تنزيل القناة على نايل سات.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11680 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 مباراة الجزائر ضد مالي الودية الدولية مباراة الجزائر ضد مالي الودية الدولية يستضيف ملعب مصطفى شاكر مباراة الليلة بين محاربي الصحراء المنتخب الجزائري، ومحاربو التيرنجا منتخب مالي، المباراة يسعى من خلالها جمال بلماضي المدير الفني الجزائري الوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض تصفيات كأس العالم 2022، والتي تضم مجموعة الخضر بها كلاً من منتخبات ” جيبوتي، بوركينا فاسو، النيجر” وتأتي المباراة في أطار التوقف الدولي ” الأجندة الدولية”، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة من قبل أنصار الجزائر المنتشرين في كل بقاع الأرض خاصاً في أوروبا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية