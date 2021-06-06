الأمن الاردني يتعامل مع احداث شغب في ناعور

دوت الخليج :- تعاملت الاجهزة الامنية مساء اليوم السبت مع احداث شغب في منطقة ناعور . وقالت مصادر امنية إنها تتعامل مع الشغب بما يحقق الأمن المجتمعي وضمن القانون .

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