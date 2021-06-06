ترامب يلمح إلى عزمه الترشح للرئاسة الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - شن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، هجومًا حادًا على خبير الأمراض المعدية الأمريكى أنتونى فاوتشى، فيما يتعلق بتعامل الأخير مع وباء كورونا فى الولايات المتحدة، مطالبًا الصين بتعويضات.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب فى مؤتمر للحزب الجمهورى بولاية نورث كارولاينا، حيث انضم ترامب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين الذين ينتقدون فاوتشى، لدعوته للأمريكيين بوضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وهو كذلك شكك فى النظرية التى تقول بأن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

وحسبما نقلت "رويترز"، وصف ترامب فاوتشى بأنه "ليس طبيبًا عظيمًا لكنه خبير فى الترويج"، وذلك تعقيبًا على ظهوره المتكرر فى محطات تلفزيونية.

وقال ترامب: "لقد كان مخطئًا فى كل القضايا تقريبًا، وفى ووهان والمختبر أيضًا"، مطالبًا الصين بدفع 10 تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس، وقال ترامب إنه ينبغى لدول العالم أن تلغى ديونها المستحقة لبكين.

كما انتقد الرئيس الأمريكى السابق التحقيق الجنائى الذى يجريه مكتب النائب العام فى نيويورك، معتبرًا أنه أحدث محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه. ويبحث التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة ترامب قد قدمت تقارير زائفة عن ممتلكات عقارية للحصول على قروض ومزايا ضريبية واقتصادية.

وألمح ترامب إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2024، قائلاً إنه يتطلع لذلك العام، فيما يؤكد مستشارو ترامب أنه يبحث إمكانية تنظيم حملة رئاسية أخرى.