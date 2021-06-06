رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر في غزة query.gov.ps

نعرض لكم رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار في غزة حيث تقدم دولة قطر منحة شهرية لأهالي قطاع غزة المتضررين من جراء الأحداث السياسية القائمة فيها منحة شهرية تقدر ب١٠٠ دولار للفرد الذي تنطبق فيه شروط الحصول على المنحة، ومن الجدير بالذكر أن قطر تشعر بدورها الاجتماعي من ناحية تهالي قطاع غزة لذا قامت بتوفير لهم تلك المنحة الشهرية، وتستفيد من هذه المنحة حوالى ٧٠ ألف أسرة فلسطينية قاطنة في قطاع غزة، تصرف هذه المنحة نهاية كل شهر ميلادي للمستحقين لها، وقد أعلنت وزارة العمل بدولة فلسطين الشقيقة انه سيتم توفير رابط الفحص على منحة ال١٠٠ دولار القطرية، من خلاله سيتمكن المستفيدين من المحنة الاستعلام عن كافة المعلومات والحصول على ما يريدون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنحة.

المنحة القطرية 100 دولار في غزة

لم تعلن وزارة الاتصالات الفلسطينية حتى الآن عن موعد تفعيل رابط منحة ال١٠٠ دولار الذي قامت بإطلاقه مؤخرًا، وتم تداول عدد من الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأخر الدعم المالي الخاص بالمنحة القطرية هذا الشهر، وجاءت سبب التأخير هو الأوضاع الغير مستقرة داخل قطاع غزة، وهناك بعض الأخبار الأخرى التي تقول انه سيتم صرف الدفعة المقبلة ل١٠٠ الأسرة بدلا من ٧٠ ألف، ولكن لا يعرف أحد الحقيقة حتى الآن وهل تلك الأخبار صحيحة أو أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار



عند بداية تفعيل الرابط الجديد الخاص بفحص ١٠٠ دولار القطرية، يمكن الاستعلام عن كافة ما تريد ولكن باتباع عدة خطوات بسيطة هي كالتالي: