أربع اصابات في صفوف الامن الاردني خلال التعامل مع شغب ناعور .. صور

دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية تعاملت مساء هذا اليوم مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الاشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

واكد الناطق الإعلامي ان القوة الامنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.