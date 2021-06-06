أخبار اليمن : تحذير.. الارصاد ينبه سكان هذه المناطق من أجواء شديدة الحرارة

دوت الخليج -

تحذير.. الارصاد ينبه سكان هذه المناطق من أجواء شديدة الحرارة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية ، المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية اليمنية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة . تحذير.. الارصاد ينبه سكان هذه المناطق من أجواء شديدة الحرارةحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية ، المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية اليمنية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة . ونبه المركز في نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة ، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في ارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الامواج. كما نبه المركز الوطين للارصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول.



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