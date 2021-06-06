حقيقة إطلاق رابط استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 وأخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 ، من خلال ما نسعى لتقديمه من تغطية ومتابعة مستمرة فيما يخص استمارة الحماية الاجتماعية 2021 بالعراق نرصد لكم الآن عبر هذا المقال حقيقة إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الرعاية الاجتماعية، وأهم وأخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2021 حيث تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي أخبار تُفيد بأنه تم إطلاق رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية ٢٠٢١ ، وهو الأمر الذي يترقبه الكثير من المواطنين في العراق والذي يشغل الكثير أيضاً، وسنرفق أدناه رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الدخول والإطلاع على كافة التفاصيل الكاملة عن رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021 من أجل التقديم للشمول على راتب الرعاية الاجتماعية.

استمارة راتب الحماية الاجتماعية

استمارة الحماية الاجتماعية 2021 ، كان السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية صرح خلال اجتماعه مع بعض المسؤولين بالوزارة، أنه تمت مناقشة إطلاق رابط استمارة الرعاية الاجتماعية من أجل دراسة الشمول للمواطنين ومنحهم الأحقية في صرف راتب الحماية الاجتماعية بشكل منتظم، مُشيراً في حالة الانتهاء من أعمال استكمال كافة المتطلبات الخاصة بإطلاق الشمول برواتب الحماية الاجتماعية سيتم تفعيل رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال اجتماع هيئة الحماية الاجتماعية الأسابيع المنقضية أن الوزارة قد انتهت من جميع التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الحماية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية.

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب ستار العتابي أنه تم تداول موضوع زيادة راتب الرعاية الاجتماعية مع اللجنة المالية بحضور الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتفاق على شمول من 300 إلى 400 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية، مُشيراً أنه تقرر زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب الرعاية الاجتماعية لكل أسرة مشمولة، هذا وسيتم إطلاق رابط استمارة التقديم على الرعاية الاجتماعية 2021 قريباً خلال أيام.

وعلى نفس النهج، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأحد الموافق 6-6-2021 الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ لشهر أيار، فقد أعلن عصام عبد اللطيف التميمي رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق راتب المعين المتفرغ الدفعة الخامسة لشهر أيار في بغداد والمحافظات.