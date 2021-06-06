مزارع مصري يذبح 10 حمير بطريقة "فظيعة".. والشرطة توقفه

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، مؤخرا، القبض على مزارع بتهمة سلخ جلود 10 حمير وآخر ذبح خروفين بطريقة استعراضية في الطريق العام ونشر عملية الذبح على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لموقع "دوت الخليج"، إن مركز شرطة تلا في مديرية أمن المنوفية شمالي القاهرة، تلقى بلاغا يفيد العثور على عدد من الحمير النافقة بدون جلودها ملقاه بأحد المجاري المائية بدائرة المركز .

وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغ، وأفاد شاهد عيان وهو مزارع أفاد بأنه أثناء وجوده بأرضه الزارعية المواجهة لمكان الواقعة، اكتشف وجود عدد 10 حمير نافقة ومسلوخة الجلود ملقاة في المجرى المائي.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عامل زراعي، مقيم بدائرة المركز، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وعند مواجهة المزارع اعترف بإرتكاب الواقعة، وقال إنه قام بشراء "الحمير" المريضة وحديثة النفوق بهدف الحصول على جلودها، وإعادة إستخدامها فى صناعة " الطبول – وغرابيل الغلة " يدوياً، وضبطت أجهزة الأمن بحوزته 8 جلود حمير.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر الأمني بأن أجهزة وزارة الداخلية المصرية كشف رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "واتس آب" يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بذبح خروف بطريقة استعراضية وشروعه فى ذبح آخر بمدينة أبوكبير، في محافظة الشرقية شمالي القاهرة.

وأوضح المصدر أن الفحص نتج عنه تحديد الشخص الذي يظهر في الفيديو المشار إليه، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم ببندر أبو كبير بالشرقية، وأنه فعل ذلك على إثر وجود خلافات بينه وبين صاحب محل مقيم بذات المنطقة.

وحاول الرجلان أن يحلا تلك الخلافات عن طريق الجلسات العرفية، والتى أقرت بأن يقدم هذا الأخير خروفين إلى الأول، فقام المتهم بذبح أحدهما بطريقة استعراضية بالطريق العام مما أثار حفيظة الأهالي.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بصحة ما توصلت له التحريات، وأرشد عن السكين المستخدم في عملية الذبح، فيما جرى استدعاء صاحب المحل الذي كان على خلاف معه وأكد حدوث الواقعة.

وبحسب السلطات المصرية، فقد تم إخطار النيابة للتحقيق في الوقعتين واتخاذ اللازم.