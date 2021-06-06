تطبيق قرار استثناء مدارس الجاليات من نظام الفصول ال 3، ويأتي ذلك في ضوء العديد من الإجراءات التي قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتطبيقها مؤخرا، خاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي أدي بشكل كبير الي عمل العديد من التغييرات في نظام التعليم، ومنها تحول المنظومة التعليمية بالكامل الي التعليم الإلكتروني، والذي تم إعتمادة من قبل العديد من الأسر في المملكة لإستكمال العملية التعليمية هذا العام، وسوف تبدأ فعاليات العام الجديد بتطبيق نظام الفصول الدراسية والتي تشمل 13 اسبوعا لكل فصل دراسي ويتخللها 12 إجازة، في الوقت نفسة نجد العديد من المستجدات والقرارات المتعلقة بمدارس الجاليات والتي نستعرضها معكم الآن.

استثناء مدارس الجاليات من نظام الفصول ال 3

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق قرار استثناء مدارس الجاليات من نظام الفصول ال 3، والذي يتم تخصيصة في جميع قطاعات التعليم بداية من العام الدراسي 1443 في المملكة العربية السعودية، ولا سيما أن كل ذلك ينصب في صالح المصلحة العامة للدولة وتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الأجيال القادمة، حيث كأن تصنيف المملكة العالمي في التعليم متراجع للغاية ولاكن العام الماضي شهد تطور كبير، خاصة بعد تطبيق فاعليات التعليم الإلكتروني أون لاين عن طريق منصة مدرستي، والتي كانت منبر التعليم بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، ونتيجة لذلك نجد إن إهتمام العديد من الآباء والأمهات كان منصب علي هذة المنصة دون غيرها طوال فترة الدراسة.

نظام الدراسة لمدارس الجاليات 1442

بعد تطبيق نظام الفصول الدراسية ال 3 أصبح أولياء الأمور الذين يلحقون أبنائهم للدراسة في مدارس الجاليات، يبحثون بصورة مستمرة عن إجراءات الدراسة للعام الدراسي الجديد، خاصة بعد تطبيق النظام في المدارس الاهلية، ولاكن نظام المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات سمح بأستمرار تطبيق نظامها القديم وتطبيق نظام التقويم الذي تعتمد علية تلك المدارس، والتي جئت كالتالي

مدة الفصل الدراسي تتراوح بين 12 اسبوع الي 14 اسبوع.

الإجازة الصيفية بين الفصول الدراسية اسبوع أو أسبوعين.

والجدير بالذكر أن عدد أيام الدراسة أصبح 183 يوما، وذلك بعد تطبيق نظام ال3 فصول بعد إن كان لا يتجاوز 155 يوما، ويتم متابعة حركة التعلم الإلكتروني بصورة دائمة من قبل المشرفين المتخصصين، ومن ثم تستطيع المملكة العربية السعودية أن تنافس بقوة كافة الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية في قطاع التعليم، والجدير بالذكر أيضا إن إعتماد المللكة علي النظام الإلكتروني أدي الي تطور كبير لدي التلاميذ، ويشهد الآباء علي ذلك بعد تطبيق التعلم عبر منصة مدرستي التعليمية.