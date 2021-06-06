اسعار البنزين في في السعودية الجديدة ارامكو ترجع الأسعار خلال أيام شهر يونيو june

أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو، حيث يجب معرفة البيان الرسمي لشركة أرامكو السعودية العالمية، وهي أكبر وأهم مؤسسة في المملكة العربية السعودية متخصصة في مجال الغاز الطبيعي والنفط، حيث تتراوح قيمة وحجم قدرتها المالية بين واحد وربع تريليون دولار وسبعة تريليون دولار، وبسبب حجم تعاملاتها السوقية فهي من أكبر شركات النفط في العالم.

توقعات أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو

حيث تتوقع شركة أرامكو أن ترتفع أسعار البنزين لشهر يونيو عن مايو بما يصل إلى 34٪ في الحجم، حيث يوجد هناك الكثير من الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تشير إلى انخفاض سعر النفط هذا الشهر وأخرى تشير إلى ارتفاعه لكن هذه التوقعات لا أساس لها، وكل هذا مجرد الحديث أو توقع لتغيرات في سعر البنزين، لكن من المؤكد أن جميع التغييرات سيتم الإعلان عنها بحسب أرامكو في العاشر من الشهر الجاري.

الإعلان عن موعد أسعار البنزين في السعودية شهر يونيو

حيث يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية في بداية كل شهر من هذا العام عن تغيرات أسعار وقود أرامكو، بعد أن أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالسعر العالمي في السنوات الأخيرة، يتم ارتفاع سعر البنزين تارة وينخفض تارة أخرى بما يتناسب مع السعر العالمي، ونتوقع خلال أيام قليلة الإعلان عن أسعار البنزين في المملكة لشهر يونيو 2021.

ويبلغ سعر البنزين 91 بنزين لشهر مايو 2.08 ريال، وسعر بنزين 95، 2.23 ريال.

وبلغ سعر الديزل بحسب وكالة الأنباء الألمانية 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، و0.75 غاز البترول المسال.

ونتابع معكم من خلال موقعنا تفاصيل عرض الأسعار الجديدة للبنزين لهر مايو الجاري فور أن يتم الإعلان عنها عبر شركة ارامكو خلال أيام من الان.