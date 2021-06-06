الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2021 الفصل الدراسي الثاني، برقم الجلوس عن طريق بوابة التعليم الأساسي، وجدير بالذكر أن هناك حالة من الترقب والانتظار بين الطلبة وأولياء الأمور، من أجل التعرف على النتائج، التي مازالت حتى وقتنا الحالي غير معلومة،

وذلك بسبب عدم اكتمال عمليات التصحيح وتجهيز النتائج التي تتم في وقتنا الحالي، وبعدها سوف تصبح النتائج جاهزة، من خلال مواقع الوزارة الرسمية، وكذلك المدارس، وسوف نتابع معكم خطوة بخطوة كافة التفاصيل، ونوضح لكم عبر السطور التالية طريقة وخطوات الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2021

في ظل حالة القلق التي يعيشها أبنائنا الطلبة، تكشف وزارة التربية والتعليم عن جهودها المكثفة، من أجل سرعة بيان النتائج، التي تؤكد عن سير عمليات التصحيح، التي تتم بسرعة ويسر، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد أن قام الطلبة بتخطي الامتحانات الشهرية، وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التي تم عقدها في شهر مارس وأبريل.

مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومراعاة التباعد بين الطلبة، وتم خلال الامتحانات مراعاة الطلبة بشكل كامل.

وجاءت الأسئلة في مستوى كافة الطلبة، ومراعاة أجزاء المنهج المقررة من أجل الامتحان، حيث يدرس الطلب جزء من المنهج المقرر كل شهر، ويؤدي الامتحان في هذا الجزء في نهاية الشهر ذاته.

وقد جاءت الامتحانات بسيطة وقد ظهر هذا واضحًا من خلال آراء الطلبة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2021

كما سبق وذكرنا أن عملية تصحيح الامتحانات، ما زالت جارية، وأن النتائج لم تظهر بعد حتى وقتنا الحالي.

وسوف نعلن فور ظهور النتائج من خلال موقعنا، وعند ظهور النتائج يمكن الاستعلام عنها بواسطة الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية. الضغط على نتائج النقل من أجل الانتقال للصفحة التالية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي.

كتابة رَقَم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على أيقونة عرض النتائج، من أجل التعرف على درجات وتقديرات الطلبة.

مع أطيب تمنيات أسرة موقع ثقفني بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة.