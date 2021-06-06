الاحتلال يمنع استقبال الأردني المفرج عنه أبو جابر في فلسطين

دوت الخليج :- قالت مصادر مطلعة ، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي منع استقبال المعتقل الأردني المفرج عنه عبدالله أبو جابر في فلسطين.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي قرر إرساله إلى الجسر لتسليمه لأهله.
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستفرج عن سجين أردني، بعد أن أمضى 20 عاما في السجون الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، لـ "المملكة"، إنّ "السفارة الأردنية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية أن السلطات الإسرائيلية ستفرج الأحد 6 حزيران/يونيو 2021، عن المواطن الأردني المسجون عبدالله عوض أبو جابر بعد انتهاء مدة محكوميته".
وأضاف الفايز، أن "أبو جابر أعرب عن رغبته بالعودة للأردن بعد خروجه من السجن، حيث اعتقل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000".
وبين أنه "تم إصدار وثيقة سفر له"، مرجحا "وصول أبو جابر إلى جسر الملك حسين صباح الغد، حيث تم إبلاغ ذويه".
المملكة.
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