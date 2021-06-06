النواب الأردنى يرفض المساس بمكانة ومنزلة الملك عبدالله الثانى

جدة - نرمين السيد - وأعلن العودات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فى مستهل جلسة النواب الطارئة اليوم الأحد، رفض المجلس ووقوفه بحزم فى وجه أى مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأى مساس بالنظام الاجتماعى، والتوافق العشائرى والعائلى، والسلم الاجتماعى، الذى يشكل أساس أمن واستقرار الأردن الشامخ.
وقال: "إن ما شهدته الساحة الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية، إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا فى جميع الظروف والأحوال".
وأضاف: "أن أعضاء المجلس يمثلون جميع أطياف الشعب الأردنى، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وأثبتوا خلال هذه الجلسة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن".
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