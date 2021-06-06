قبيل جولته الأوروبية.. بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، على أن زيارته المرتقبة إلى أوروبا المقررة الأسبوع المقبل، تعكس التزام الولايات المتحدة المتجدد تجاه حلفائها، وتظهر قدرة الديمقراطيات على التعامل مع تحديات الحقبة الجديدة، فى إشارة ضمنية إلى الصين وروسيا.





وفى مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال بايدن إن "واشنطن يجب أن تقود العالم من موقع القوة"، مضيفًا أنه "سواء كان ذلك من أجل القضاء على الجائحة فى العالم بأسره، أو التعامل مع أزمة مناخ متسارعة الوتيرة، أو احتواء الأنشطة السيئة من جانب روسيا أو الصين". وفى مقاله الذى حمل عنوان "رحلتى إلى أوروبا تستهدف تشجيع الولايات المتحدة للديمقراطيات فى العالم"، أوضح بايدن أن جولته الأوروبية تأتى فى فترة من الاضطراب العالمى، وتستهدف التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه حلفاءها وشركائها، وإظهار قدرة الديمقراطيات على احتواء التحديات والتعامل مع تهديدات العصر الجديد. يذكر أن زيارة الرئيس الأمريكى إلى أوروبا تأتى بعد توتر العلاقات بين الغرب الأمريكى والأوروبى من جهة، وروسيا والصين من الجانب الآخر، ومن المقرر أن تشمل جولة بايدن كل من بريطانيا وبلجيكا وسويسرا.

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