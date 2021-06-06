بريطانيا تسجل 5341 إصابة بكورونا بزيادة 68 بالمئة عن الأسبوع الماضي 

سجلت بريطانيا 5341 إصابة جديدة بكورونا اليوم بزيادة 68 بالمئة عن متوسط الأسبوع الماضي، وأربع حالات وفاة في غضون 28 يوما من تسجيل الإصابات.

وأظهرت بيانات حكومية أن 40 مليونا و333231 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وأن 27 مليونا و661353 تلقوا جرعتين.

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