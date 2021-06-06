الهند.. اعتقال سبعة أشخاص حاول أفرادها تسويق 6 كجم من اليورانيوم 

ألقت الشرطة الهندية القبض على سبعة أشخاص كانوا يحاولون بيع ستة كيلوغرامات من اليورانيوم في ولاية جارخاند شرقي البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين.

وقال تشاندان كومار جها، المفتش العام للشرطة في جهارخاند، وهي إحدى الولايات الهندية التي توجد بها مناجم اليورانيوم: "لقد صادرنا المادة الصفراء وسنرسلها إلى الخبراء للاختبار".

وأضاف: "لا يزال من غير الواضح كيف يحصلون على المعدن المشع. قال (الموقوفون) خلال استجواب في مركز الشرطة إنهم تلقوا المادة من شخص ما في ولاية بنغاليا الغربية، لكن أحيانا أخرى يزعمون أنها وصلت إليهم من مدينة جيريديه (في ولاة جهارخاند) أو أماكن أخرى".

وأشار المسؤول إلى أن الشرطة نفذت مداهمات بعد تلقيها معلومات عن عملية بيع غير مشروع لليورانيوم. وحسب المعلومات الأولية ، فقد خطط المجرمون لبيع اليورانيوم بخمسة ملايين روبيه (حوالي 68.5 ألف دولار) للكيلوغرام.

وأضافت الشرطة أن تحقيقا يجري لاحتجاز المشترين وتحديد الغرض من الشراء. وفي الوقت نفسه، أشارت الشرطة إلى أن غلاف اليورانيوم مختوم بعبارة "صنع في الولايات المتحدة"، وسيتعين على الخبراء التحقق مما إذا كان هذا الختم حقيقيا أو أن المجرمين قد طبقوه بأنفسهم.

وهذه هي المرة الثالثة التي يصادر فيها اليورانيوم من مواطنين عاديين في الهند منذ عدة سنوات، والمرة الثانية خلال شهرين، إذ اعتقلت الشرطة في ولاية ماهاراشترا في مايو الماضي رجلين كانا يحاولان بيع أكثر من سبعة كيلوغرامات من اليورانيوم عبر الإنترنيت.

ووفقا لقسم مكافحة الإرهاب في ولاية ماهاراشترا، فإن قيمة المواد المصادرة تبلغ حوالي 2.9 مليون دولار. وأكد مركز بهابهي للأبحاث الذرية في الهند أن المواد المصادرة شديدة الإشعاع.