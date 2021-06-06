العودات: مذكرة لـ 109 نواب لفصل أسامة العجارمة

دوت الخليج:- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، إن ما شهده الوطن خلال الأيام الماضية يؤكد ضرورة فرض سيادة القانون من أجل الدفاع عن أمن واستقرار بلدنا.
وأضاف في كلمة له خلال جلسة النواب الطارئة :”ان اعضاء هذا المجلس يمثلون أطياف الشعب الاردني وأثبتوا خلال هذه الدورة اخلاصهم لبلدهم الأردن وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وأشار الى أن المذكرة النيابية الموقع عليها 109 نواب، للنظهر بفصل النائب اسامة العجارمة.
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