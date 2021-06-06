بريطانيا تدعو للانتهاء من تطعيم العالم قبل نهاية 2022 و «أبك» توافق على نقل سريع للقاحات

■ ولايات هندية تخفف قيود كوفيد مع تراجع الإصابات اليومية

■ تطعيم 167 ألف شخص باليمن

لندن ـ عواصم ـ وكالات: دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء دول مجموعة السبع إلى الالتزام بتطعيم العالم بأسره ضد فيروس كورونا قبل نهاية 2022.

ويستضيف جونسون أول قمة فعلية للمجموعة خلال عامين تقريبا وذلك بعد انتهاء اجتماع وزراء مالية المجموعة السبت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيسعى لتعهد بتحقيق هدف تحصين العالم ضد الوباء.

وقال جونسون في بيان إن “تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب…أدعو زعماء مجموعة السبع رفاقي إلى الانضمام إلينا للقضاء على هذا الوباء المروع والتعهد بألا نسمح أبدا بتكرار هذا الخراب الذي أحدثه فيروس كورونا”. وينضم زعماء فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا إلى جونسون في القمة التي تعقد في كورنوال بجنوب غرب انجلترا على مدار ثلاثة أيام.

وستكون المناسبة أول جولة خارجية للرئيس الأميركي جو بايدن منذ توليه السلطة في يناير. إلى ذلك ذكر بيان عن مجموعة آسيا ـ المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (أبك) أن المجموعة وافقت على نقل سريع للقاحات كوفيد-19 والسلع المتصلة بها في الموانئ.

واجتمع وزراء أبك في نيوزيلندا حيث اتفقوا أيضا على بحث اتخاذ إجراءات تطوعية لخفض تكلفة اللقاحات لمكافحة جائحة كوفيدـ19. يأتي ذلك فيما خففت بعض الولايات الهندية قيود العزل العام مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت الهند السبت أقل حصيلة إصابات يومية منذ قرابة شهرين.

والعاصمة نيودلهي، التي يوجد فيها مقر الحكومة الاتحادية، من بين الولايات التي خففت قيودها وستسمح لبعض المتاجر بفتح أبوابها في أيام معينة على أن تعمل متاجر أخرى في أيام مختلفة. كما يمكن للمكاتب الخاصة العودة للعمل بحضور 50 بالمئة من عدد موظفيها. وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء حكومة نيودلهي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “وضع فيروس كورونا في دلهي يتحسن ببطء” مضيفا أن الولاية ستعزز قدرتها على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا. وذكر أن الولاية ستكون في المستقبل مستعدة للتعامل مع 37 ألف حالة جديدة يوميا. وأكبر عدد من الإصابات اليومية تسجله نيودلهي حتى الآن هو 28395 وكان ذلك في 20 أبريل.

وفي ولاية أوتار براديش الشمالية، استمرت قيود حظر التجول الليلي في 55 من بين 75 منطقة. وستسمح حكومة ولاية مهاراشترا الغربية للمراكز التجارية ودور السينما والمطاعم والمكاتب بالعمل بانتظام في المناطق التي يكون معدل الإصابات فيها أقل من خمسة بالمئة وذلك اعتبارا من 7 يونيو.

كما خففت ولايات أخرى مثل جوجارات وأوديشا وتاميل نادو بعضالقيود. من جانبها أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية تطعيم 167 ألف شخص ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)،أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) علي الوليدي، أن 167 ألف شخص تلقوا جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

وأشاد الوليدي خلال اللقاء التقييمي الموسع لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد المنعقد في عدن، بدور الكادر الطبي في مختلف المحافظات وإنجازه المهام الموكلة له رغم الظروف الاستثنائية. وحث الوليدي الكوادر الصحية على توصيف التحديات ومناقشتها مع الشركاء للارتقاء بالعمل للفترات اللاحقة.