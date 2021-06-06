أسطورة "السلة" يستعرض تحوله الجسدي الكبير

استعرض لاعب كرة السلة السابق، شاكيل أونيل، التغيرات الجسمانية التي حصلت لجسده، بعد خسارته 10 كيلوغرامات من الوزن.

وكشف أونيل نجم "لوس أنجلوس ليكرز" السابق، أنه بعد تركه لعب كرة السلة، تراكمت الدهون في جسده على حساب العضلات التي كان يتمتع بها.

وعن سبب الزيادة الكبيرة في وزنه، قال أونيل في حديث لمجلة "مينز هيلث": "توفيت أختي وبعد ذلك مات كوبي براينت في ذات السنة، ولم أفعل شيء سوى تناول الطعام ومشاهدة نتفليكس".

وأضاف: "تغير كل شيء عندما رأيت رجلا في السبعينيات من عمره، وهو يتمتع بعضلات مفتولة، فقررت أن أغيّر نظامي الغذائي، وأتناول أكلا صحيا".

وتابع أونيل قائلا: "تخليت عن الخبر والشوكولا والكعك، وخسرت 10 كيلوغرامات من وزني"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وبيّن أن نظامه الغذائي تكوّن من الفواكه ومخفوق البروتين والسلطات والأسماك والدجاج والخضراوات، التي كان يتناولها على شكل وجبات صغيرة.

واختتم أونيل حديثه بالقول: "النظام الغذائي وممارسة التمرينات الرياضية المتنوعة، جعلتني أحصل على العضلات التي كانت لدي في عام 2006".