الاتحاد الإفريقى يدين الهجوم الإرهابى على قرية سولهان فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا قرية سولهان شمال شرقى البلاد، مخلفين عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فيما أضرموا النيران فى المساكن قبل الانسحاب.
وقال موسى فقى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " أعرب عن استيائى وإدانتى لهذا الهجوم الهمجى.. أدعو مرة أخرى إلى رد فعل إقليمى ودولى سريع وقوى ضد الإرهابيين فى بوركينا فاسو ومنطقة الساحل".
وتابع أن بوركينا فاسو تعرضت لأعنف هجوم إرهابى فى تاريخها بمذبحة راح ضحيتها أكثر من 130 شخصًا، والتى وقعت أمس فى منطقة سولهان شمال البلاد.
واعتبر هذا العمل والهجوم الذى يرتكب ضد السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال جريمة حرب حقيقية ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
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