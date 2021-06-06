إيطاليا تسجل 51 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 57 حالة السبت. وأشارت الوزارة إلى تراجع الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2275 من 2436. وسجلت إيطاليا 126523 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في ثانية أعلى حصيلة بأوروبا بعد بريطانيا، وثامنة حصيلة عالميا. وسجلت إيطاليا 4.23 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

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