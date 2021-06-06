هاري وميغان يعلنان قدوم مولودتهما.. والاسم مفاجأة

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، الأحد، ولادة طفلتهما ليليبيث ديانا في كاليفورنيا، بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية.
وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز (ديانا) ".
وأضاف البيان أن ميغان ماركل والمولدة التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني، "تتمتعان بصحة جيدة".
وكتب هاري وزوجته: "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وماركل من العائلة المالكة منذ أبريل 2020.
ويعيش الزوجان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ من العمر سنتين، في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.
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