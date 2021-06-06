سيرينا تغادر فرنسا المفتوحة من البوابة الكازاخية

انتهت مساعي النجمة الأميركية سيرينا وليامز للفوز بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بخسارتها أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا 6-3 و7-5 في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الأحد.
ولم تبلغ الأميركية (39 عاماً) التي تحتاج لقباً لمعادلة الرقم القياسي في بطولات الغراند سلام للفردي المسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت، أبعد من الدور الرابع في رولان غاروس منذ خسارتها نهائي العام 2016.
وكانت سيرينا بعيدة عن مستواها، لتستمر في انتظار لقبها 24 في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى لتعادل الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.
وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها ريباكينا ربع النهائي في بطولة كبرى، حيث ستواجه الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا.
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