السفير الفلسطينى يناقش اعتداءات إسرائيل مع القائم بأعمال سفارة هولندا بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، القائم بالأعمال فى سفارة المملكة الهولندية ڤيريش رامسويخ، بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة.





ورحب اللوح بزيارة القائم بالأعمال والمستشار بالسفارة الهولندية أدريانس جوديس، واضعا إياهما فى صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلى الغاشم على القدس، والحرب التى استمرت أحد عشر يوما على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وجرح مئات السكان الأبرياء العزل، نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وتطرق السفير دياب اللوح إلى انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين ومضاعفة الاستيطان وتهويد القدس، مطالبا بضرورة التزام المجتمع الدولى فى ممارسة دوره المنوط بالضغط على إسرائيل؛ لإيقاف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطينى؛ من أجل تحقيق العدالة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار فى العالم.

من جهته ثمّن راموسيخ أهمية الزيارة والاطلاع على المستجدات السياسية والميدانية فى فلسطين، مؤكدًا استمرار التواصل والتنسيق بين السفارتين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.