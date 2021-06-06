عاجل.. قتلى وجرحى فى هجوم إرهابى بمدينة سبها الليبية

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة فى منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن هجوما بسيارة مفخخة، يقودها انتحارى، استهدف بوابة أمنية فى مدينة سبها، مشيرة إلى ورود أنباء أولية عن قتلى ومصابين نقلوا الى المركز الطبى.

وأشارت الصحيفة الليبية، إلى أن السيارة المنفذة للهجوم من نوع "هيونداى إتش دى"، وانفجرت فور وصولها وسط البوابة بين الآليات والأفراد.