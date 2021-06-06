فيديو.. المشاهد الأولى عقب انفجار سيارة مفخخة بمدينة سبها الليبية

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "المرصد" الليبية، بأن الهجوم الإرهابى، الذى استهدف بوابة أمنية بمدينة سبها فى ليبيا، خلف قتلى ومصابين. ونشرت الصحيفة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو، للحظات الأولى عقب الهجوم، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين نقلوا الى المركز الطبى. وأشارت الصحيفة الليبية، إلى أن السيارة المنفذة للهجوم من نوع "هيونداى إتش دى"، وانفجرت فور وصولها وسط البوابة بين الآليات والأفراد.

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