فيديوجراف: هجمات دموية.. ماذا يحدث فى بوركينا فاسو؟

جدة - نرمين السيد - وشن الإرهابيون هجومهم على موقع للقوات الرديفة ومنازل السكان، وقتلوا مدنيين وحرقوا عدة منازل وسوق صلحان. وجاء الهجوم فى أعقاب مقتل 14 شخصا فى قرية تدريات، وتصاعدت الهجمات الإرهابية فى بوركينا فاسو منذ 5 مايو. وأودى الإرهاب بحياة 1400 شخص منذ 2015 ونزح مليون آخرين، وشن الجيش عملية واسعة النطاق فى منطقتى الشمال والساحل.

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