خطوات تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس للخدمة الذاتية

طريقة تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس تعتبر واحدة من ضمن الأشياء الهامة التي تخص الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في حركة النقل الخاصة بتنقل المعلمين والمعلمات من العمل إلي المكان الأقرب إلي المنزل حيث يكون ذلك من ضمن خطة الوزارة.تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس
إعلنت وزارة التعليم السعودية بإنها قامت بفتح باب إدخال الرغبات لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين بالتسجيل في حركة النقل هذا العام حيث إن التسجيل سيكون عن طريق موقع نظام نور التعليمي أو من خلال موقع نظام فارس للخدمة الذاتية وذلك لأن يتم التسهيل علي كافة المعلمين أثناء التسجيل في هذه الحركة.طريقة إدخال الرغبات عبر نظام نور
يمكن للمعم إن يقوم بالتسجيل في النقل الخارجي عن طريق نظام نور الإلكتروني حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عن طريق إسم المستخدم ثم كلمة السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة شؤن المعلمين.
- اختيار من الصفحة التي تظهر لك حركة النقل.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التحقق من صحة البيانات.
- تبدأ في كتابة الرغبات الخاصة بك.
- بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر التسجيل.
هناك العديد من الخطوات الواجب عليك القيام بها من أجل التسجيل في حركة النقل باستخدام نظام فارس وتكون هذه الخطوات تبعاً للنحو التالي:
- الأنتقال إلي موقع نظام فارس للخدمة الذاتية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمة الذاتية.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك شؤن المعلمين.
- بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل رغبات النقل.
- تقوم بالضغط علي زر صحة البيانات.
- بعد ذلك تبدأ في كتابة الرغبات بالطريقة الصحيحة.
- النقر علي زر الحفظ الموجود في الأسفل.
الوسوم
طريقة تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس تعتبر واحدة من ضمن الأشياء الهامة التي تخص الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في حركة النقل الخاصة بتنقل المعلمين والمعلمات من العمل إلي المكان الأقرب إلي المنزل حيث يكون ذلك من ضمن خطة الوزارة.تسجيل رغبات النقل الخارجي عبر نظام فارس
إعلنت وزارة التعليم السعودية بإنها قامت بفتح باب إدخال الرغبات لجميع المعلمين والمعلمات الراغبين بالتسجيل في حركة النقل هذا العام حيث إن التسجيل سيكون عن طريق موقع نظام نور التعليمي أو من خلال موقع نظام فارس للخدمة الذاتية وذلك لأن يتم التسهيل علي كافة المعلمين أثناء التسجيل في هذه الحركة.طريقة إدخال الرغبات عبر نظام نور
يمكن للمعم إن يقوم بالتسجيل في النقل الخارجي عن طريق نظام نور الإلكتروني حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عن طريق إسم المستخدم ثم كلمة السر.
- كتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة شؤن المعلمين.
- اختيار من الصفحة التي تظهر لك حركة النقل.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التحقق من صحة البيانات.
- تبدأ في كتابة الرغبات الخاصة بك.
- بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر التسجيل.
هناك العديد من الخطوات الواجب عليك القيام بها من أجل التسجيل في حركة النقل باستخدام نظام فارس وتكون هذه الخطوات تبعاً للنحو التالي:
- الأنتقال إلي موقع نظام فارس للخدمة الذاتية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمة الذاتية.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك شؤن المعلمين.
- بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل رغبات النقل.
- تقوم بالضغط علي زر صحة البيانات.
- بعد ذلك تبدأ في كتابة الرغبات بالطريقة الصحيحة.
- النقر علي زر الحفظ الموجود في الأسفل.
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