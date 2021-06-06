قرض بقيمة 500 ألف ريال بفترة سداد 240 شهر لجميع المواطنين بالمملكة السعودية

تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال سعودي ولفترة سداد تصل إلي 240 شهرا، حيث يتوفر هذا التمويل من بنك الراجحي السعودي الذي يمنح جميع الخدمات التمويلية لعملائه بجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، فمن المعروف أن بنك الراجحي من أهم البنوك المتواجدة داخل المملكة التي تقدم جميع المساعدات التمويلية التي يحتاجها المواطنين، كما أن القروض من بنك الراجحي تمتلك الكثير من المزايا والتسهيلات التي تجعل العميل يحصل علي التمويل بدون التعرض الي صعوبات، فقد يتم الحصول علي التمويل فوري بعد توافر جميع الشروط التي حددها البنك، ولذا سوف نوضح اهم الشروط التي يتطلبها مصرف الراجحي لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي. الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل لا بد من أن يكوون العميل المتقدم للتمويل الشخصي يحمل الجنسية السعودية، حيث أن التمويل المقدم من مصرف الراجحي يتوفر للمواطنين السعودين فقط وليس المقيمين. راتب العمل للعميل المتقدم لا بد أن يكون متوفر بمبلغ مالي لا يقل عن 5000 ريال سعودي لكي يتم الحصول علي المبلغ التمويلي المقدم وذلك في حالة إذا كان العميل يعمل من جهات القطاع الحكومي. راتب خدمة العمل للمواطن المتقدم للتمويل الشخصي يجب أن لا تقلل عن 6000 ريال سعودي في حالة إذا كان العميل يعمل بالقطاع الخاص. لا بد من تقديم صورة من الهوية الوطنية وصورة من تعريف الراتب الشهري، كما يجب تقديم رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل. يقوم العميل بتقديم جميع المستندات اللازمة التي قام البنك بتحديدها. إذا توافره جميع الشروط التي حددها البنك سوف يتم الحصول علي المبلغ التمويلي فوري. الأوراق الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويلالأوراق الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي الوسوم

تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال سعودي ولفترة سداد تصل إلي 240 شهرا، حيث يتوفر هذا التمويل من بنك الراجحي السعودي الذي يمنح جميع الخدمات التمويلية لعملائه بجميع المبالغ التي يرغب المواطن في الحصول عليها، فمن المعروف أن بنك الراجحي من أهم البنوك المتواجدة داخل المملكة التي تقدم جميع المساعدات التمويلية التي يحتاجها المواطنين، كما أن القروض من بنك الراجحي تمتلك الكثير من المزايا والتسهيلات التي تجعل العميل يحصل علي التمويل بدون التعرض الي صعوبات، فقد يتم الحصول علي التمويل فوري بعد توافر جميع الشروط التي حددها البنك، ولذا سوف نوضح اهم الشروط التي يتطلبها مصرف الراجحي لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي. الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل لا بد من أن يكوون العميل المتقدم للتمويل الشخصي يحمل الجنسية السعودية، حيث أن التمويل المقدم من مصرف الراجحي يتوفر للمواطنين السعودين فقط وليس المقيمين. راتب العمل للعميل المتقدم لا بد أن يكون متوفر بمبلغ مالي لا يقل عن 5000 ريال سعودي لكي يتم الحصول علي المبلغ التمويلي المقدم وذلك في حالة إذا كان العميل يعمل من جهات القطاع الحكومي. راتب خدمة العمل للمواطن المتقدم للتمويل الشخصي يجب أن لا تقلل عن 6000 ريال سعودي في حالة إذا كان العميل يعمل بالقطاع الخاص. لا بد من تقديم صورة من الهوية الوطنية وصورة من تعريف الراتب الشهري، كما يجب تقديم رقم الهاتف الجوال الخاص بالعميل. يقوم العميل بتقديم جميع المستندات اللازمة التي قام البنك بتحديدها. إذا توافره جميع الشروط التي حددها البنك سوف يتم الحصول علي المبلغ التمويلي فوري. الأوراق الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي الشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويلالأوراق الواجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض بقيمة 500 ألف ريال بفترة سداد 240 شهر لجميع المواطنين بالمملكة السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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