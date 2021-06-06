نظام فارس | رابط إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1443

أعلن نظام فارس اليوم الأحد 11/ 10/ 1442هـ عن بدء عملية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية لعام 1442هـ، وذلك بعدما أصدرت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني للعام الدراسي 1442 هـ لمتابعة إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، ونتيجة لذلك فقد زادت معدلات البحث من قبل المعلمين والمعلمات بالمملكة للتعرف على كيفية إدخال رغبات النقل عبر نظام فارس ولمعرفة موعد إعلان نتائج النقل الداخلي والخارجي، وتسهيلاً عليهم فسوف نتناول في حيثيات هذا المقال كيفية القيام بعملية إدخال الرغبات بشكل سليم وموعد ظهور نتائج حركة النقل لعام 1442 هـ.

نظام فارس الخدمة الذاتية 1442

نظام فارس الخدمة الذاتية يعد من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات، وذلك لمساعدتهم في حياتهم المهنية من خلال العمل على تقديم العديد من الخدمات الخاصة بوزارة التعليم إلكترونيًا.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام:

تقديم طلب نقل داخلي أو خارجي إلكترونيًا، حيث تعتبر هذه من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة.

الاستعلام عن نزول رواتب المعلمين.

سهولة التقديم على طلب إجازة مرضية، بالإضافة إلى سهولة تجديدها إلكترونيًا بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع وزارة التعليم.

معرفة العلاوة السنوية بشكل دوري.

تقديم على طلب بدل لموظف.

سهولة تقديم إبلاغ عن غياب موظف.

إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة الأخرى التي تؤدي بدورها في مساعدة كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم السعودية في تحقيق رغباتهم بسهولة ويسر.

طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام فارس 1442

تتمثل طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 هـ في النقاط التالية:

أولاً يقوم المعلم بالدخول إلى رابط منصة نظام فارس الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ومن ثم يقوم بالضغط على زر “ دخول “.

“. ثم يتم اختيار أيقونة “ الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف “.

“. بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة خدمات النقل للمعلمين ومن يقوم باختيار أيقونة “ إدخال رغبات النقل الداخلي “.

“. سيتم الانتقال تلقائيًا إلى تبويب آخر خاص بإدخال رغبات المعلمين، حيث يقوم المعلم بالضغط على أيقونة “ إدخال الرغبات “.

“. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “ إضافة ” ليتمكن المعلم من إدخال الرغبات.

” ليتمكن المعلم من إدخال الرغبات. سيتم ظهور صفحة إدخال الرغبات يقوم المعلم بتسجيل الرغبات العشرون كاملة وبشكل دقيق.

ثم يقوم النقر على أيقونة “ تطبيق ” ثم أيقونة “ التالي “.

” ثم أيقونة “ “. سيتم الانتقال إلى صفحة المعاينة يقوم المعلم بمراجعة الرغبات التي قام بإدخالها، ثم يقوم بالضغط على زر “تنفيذ“.

بعد الانتهاء من القيام بكافة الخطوات السابقة بشكل سليم يكون قد تم تسجيل رغبات المعلم بنجاح، كما تسير خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي على نفس النهل ولكن يتم اختيار أيقونة إدخال رغبات النقل الخارجي بدلاً من النقل الداخلي.

الجدول الزمني لمتابعة إجراءات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية عن موعد نتيجة النقل الداخلي والخارجي وموعد تقديم تظلمات النقل الداخلي والخارجي، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم جدول زمني شامل لكافة المواعيد الخاصة بحركة النقل للمعلمين بالمملكة العربية السعودية، والموعد كما هو موضح بالجدول التالي:

طريقة طباعة تقرير رغبات النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام فارس 1442

عادة ما يرغب الكثير من المعلمين في طباعة تقرير رغبات النقل الداخلي بعد الانتهاء من تسجيها، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإضافة خدمة طباعة التقرير إلكترونيًا إلى منصة نظام فارس تسهيلاً منها على كافة المواطنين، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر حسابه في منصة فارس الخدمة الذاتية.

بعد ذلك يقوم بالدخول على خدمة “ الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف “.

“. ثم يقوم باختيار أيقونة “ تقرير رغبات النقل الداخلي “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب جديد يقوم المواطن باختيار أيقونة “ حركة النقل الداخلي “، ومنها يقوم بالضغط على زر “ تنفيذ “.

“، ومنها يقوم بالضغط على زر “ “. ثم يقوم بعد ذلك بالنقر على زر “موافق“، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة “المخرجات“.

وبذلك يكون قد تم تحديد طلب طباعة تقرير الرغبات وسيتم طباعته بسهولة ويسر.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول نظام فارس الخدمة الذاتية وطريقة إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين 1442، إلى جانب ذلك تعرفنا على طريقة طباعة تقرير رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1442.