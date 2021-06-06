طريقة التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن teachers.gov.jo التعليم عن بعد

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التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن، احدي المنصات التعليمية الحديثة التي أطلقتها وزارة التعليم الأردنية والتي تهدف إلي زيادة نمو مهارات المعلم بعد أن أيقنت أن المعلم هو أساس نجاح أي منظومة في الدولة، لهذا يعد الاهتمام البالغ التي تقوم به الحكومة الأردنية للمعلمين لا يأتي من فراغ، لهذا أعدت وزارة التعليم بالأردن مجموعة من البرامج التدربية للمعلمين، كما دعت جميع المعلمين في كل المدن والمحافظات بضرورة التسجيل في المنصة الإلكترونية والاستفادة من البرامج التدربية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب والطالبات فيما بعد.منصة تدريب المعلمين في الأردن
تسعي وزارة التعليم بالأردن في مواكبة التطور في التعليم الأساسي والعام وتعويض الفترة الماضية التي أثرت بشكل كبير في الدراسة بالأردن وهي فترة فيروس كورونا المستجد، هذه الفترة التي لجات الحكومة الأردنية إلي التعليم الإلكتروني، والذي كان الحل الوحيد المتاح لاستمرار عملية التعليم حتي انتهاء هذا الوباء.
بدأت وزارة التعليم بالمملكة الهاشمية الأردنية تسجيل المعلمين والمعلمات في المنصة الإلكترونية من اجل تدريب معلمين الصف الأول إلي الصف الثالث الابتدائي في الفترة من الأحد 6 يونيو 2021 وتستمر حتي يوم الخميس الخميس الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
أكدت وزارة التعليم علي السادة المعلمين المتقدمين للتسجيل في البرامج التدربية ضرورة تسجيل حساب جديد في المنصة التدريب كما ينبغي علي المتقدمين أثناء تسجيل البيانات ضرورة التأكد من صحتها قبل التسجيل.
نظرا للضغط الشديد من المتقدمين علي التسجيل في الموقع الإلكتروني والذي قد يؤدي أن توقف بعض الخدمات الإلكترونية خصصت الوزارة رقم هواتف للرد علي الاستفسارات والتعليقات من قبل المتقدمين والتي تعمل علي مدار الساعة من اجل مساهمة ومساعدة السادة المتقدمين في البرامج التدربية، وجاءت هذه الأرقام كالتالي (0777089059) أو الرقم التالي (0788322319).رابط وخطوات التسجيل في منصة تدريب المعلمين
يتمكن المعلمين والمعلمات التسجيل في البرامج والدورات التعليمية من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات كالتالي:
- الدخول علي موقع (منصة تدريب المعلمين).
- الدخول علي صفحة أدراك.
- الضغط علي سجل الآن.
- تسجيل البريد الإلكتروني أو رقمك الوطني @jo .moe
- تسجيل رقم المرور رقمك الوطني مرة اخري.
- فتح المساق.
وصلنا إلى ختام شرح خطوات التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن.
الوسوم
التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن، احدي المنصات التعليمية الحديثة التي أطلقتها وزارة التعليم الأردنية والتي تهدف إلي زيادة نمو مهارات المعلم بعد أن أيقنت أن المعلم هو أساس نجاح أي منظومة في الدولة، لهذا يعد الاهتمام البالغ التي تقوم به الحكومة الأردنية للمعلمين لا يأتي من فراغ، لهذا أعدت وزارة التعليم بالأردن مجموعة من البرامج التدربية للمعلمين، كما دعت جميع المعلمين في كل المدن والمحافظات بضرورة التسجيل في المنصة الإلكترونية والاستفادة من البرامج التدربية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب والطالبات فيما بعد.منصة تدريب المعلمين في الأردن
تسعي وزارة التعليم بالأردن في مواكبة التطور في التعليم الأساسي والعام وتعويض الفترة الماضية التي أثرت بشكل كبير في الدراسة بالأردن وهي فترة فيروس كورونا المستجد، هذه الفترة التي لجات الحكومة الأردنية إلي التعليم الإلكتروني، والذي كان الحل الوحيد المتاح لاستمرار عملية التعليم حتي انتهاء هذا الوباء.
بدأت وزارة التعليم بالمملكة الهاشمية الأردنية تسجيل المعلمين والمعلمات في المنصة الإلكترونية من اجل تدريب معلمين الصف الأول إلي الصف الثالث الابتدائي في الفترة من الأحد 6 يونيو 2021 وتستمر حتي يوم الخميس الخميس الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
أكدت وزارة التعليم علي السادة المعلمين المتقدمين للتسجيل في البرامج التدربية ضرورة تسجيل حساب جديد في المنصة التدريب كما ينبغي علي المتقدمين أثناء تسجيل البيانات ضرورة التأكد من صحتها قبل التسجيل.
نظرا للضغط الشديد من المتقدمين علي التسجيل في الموقع الإلكتروني والذي قد يؤدي أن توقف بعض الخدمات الإلكترونية خصصت الوزارة رقم هواتف للرد علي الاستفسارات والتعليقات من قبل المتقدمين والتي تعمل علي مدار الساعة من اجل مساهمة ومساعدة السادة المتقدمين في البرامج التدربية، وجاءت هذه الأرقام كالتالي (0777089059) أو الرقم التالي (0788322319).رابط وخطوات التسجيل في منصة تدريب المعلمين
يتمكن المعلمين والمعلمات التسجيل في البرامج والدورات التعليمية من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات كالتالي:
- الدخول علي موقع (منصة تدريب المعلمين).
- الدخول علي صفحة أدراك.
- الضغط علي سجل الآن.
- تسجيل البريد الإلكتروني أو رقمك الوطني @jo .moe
- تسجيل رقم المرور رقمك الوطني مرة اخري.
- فتح المساق.
وصلنا إلى ختام شرح خطوات التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن.
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