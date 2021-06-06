رابط التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي 1442 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1442 وهي حركة تتم مرة واحدة في السنة من أجل توفير الأماكن في بعض المدارس وتوزيع المعلمين لتلبية الاحتياجات التعليمية على حسب احتياجات كل مدرسة، حيث بدأت الوزارة اليوم استقبال طلبات تسجيل البيانات والرغبات عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث صرحت وزارة التعليم السعودية أنه متاح تسجيل 20 رغبة أو الاكتفاء بكتابة رغبة واحدة فقط على أن يكون المتقدم ممن مستحقي النقل وفق الآليات والشروط المحددة والتي تحسب بحسب عدد سنوات الخدمة في العمل بالإضافة إلى الأفضلية تكون لمن لديه تقييم عالي في الأداء طوال سنوات التدريس، فيما يوجد حالات استثنائية تتم فيها حركة النقل.

شروط التقديم على حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1442

وفق لما أعلنته وزارة التعليم عن آليات ومعايير النقل هذا العام والتي تتضمن في النقاط التالية:-

التقديم هذا العام يكون عبر نظام فارس الخدمة الذاتية بدلا من تسجيل نظام نور كما كان في السابق.

تتم حركة النقل الداخلي والخارجي للكوادر المستوفين الشروط المحددة في التعميم.

يجب التأكد من كتابة البيانات والمعلومات والرغبات أثناء عملية التسجيل في الموقع نظراً لأن الوزارة شددت في حالة وجود أي خطأ في البيانات سوف يتم إلغاء الطلب.

متاح كتابة من رغبة واحدة وحتى عشرين رغبة.

إدخال رغبات النقل مستمرة حتى يوم 2 ذو القعدة 1442، على أن يتم اعتماد نتيجة الإجراءات تكون يوم 29-12-1442هـ.

إذا تم إلغاء طلب معلم /معلمة لا يشترط أن يتم نقل المعلم الذي يليه في المستوى الوظيفي ولكن وفق ما تراه الإدارات التعليمية صالح سوف يستمر.

الدخول عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

عليك كتابة اسم الدخول وكلمة المرور ورمز التحقق البشري.

بعد تسجيل الدخول عليك الذهاب إلى (صلاحية الخدمة الذاتية للموظف) والتي منها حدد الرغبات واختر (الداخلي أو الخارجي).

ثم تعبئة البيانات وتأكد من صحتها ثم الموافقة أن المعلومات سليمة بعدها الضغط على كلمة حفظ.

اضغط على كلمة التالي.

سوف يظهر لك النظام خانات لإدخال الرغبات.

بعد تعبئتها أو كتابة رغبة واحدة حسب راحتك اضغط معاينة ثم اضغط على كلمة تنفيذ.

سوف تظهر رسالة تفيد بأن

طريقة التسجيل في نظام فارس لحركة النقل الداخلي والخارجي