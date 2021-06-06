فيديو.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار فى منطقة ميامى ديد الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب آخرون فى ساعة مبكرة صباح الأحد، فى ثانى إطلاق نار جماعى فى عطلات نهاية الأسبوع بمقاطعة ميامى ديد بولاية فلوريدا الأمريكية.





وبحسب قناة "ABC News Miami" قال مدير شرطة ميامى ديد فريدى راميريز خلال مؤتمر صحفى، إن إطلاق النار وقع فى حوالى الساعة الثانية صباحا فى مطعم للشيشة بمركز تجارى بعد حفل تخرج فى كيندال.

وأضاف أن وابلا من إطلاق النار أطلق عندما توقفت سيارتان فى مركز التسوق وفتح شخص داخل إحدى السيارات النار على الأشخاص الذين كانوا يغادرون صالة الشيشة.

وأشارت الشرطة إلى أن رجلين وامرأة قتلوا وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفيات فى سيارات خاصة.

وأوضحت السلطات أن المرأة التى قتلت بالرصاص كانت ضابطة إصلاحيات فى فلوريدا.

وأصدرت الشرطة نشرة لجميع النقاط التفتيش بخصوص سيارة شيفروليه ماليبو داكنة اللون، وأخرى من طراز تويوتا كامرى بيضاء اللون هربت مسرعة مبتعدة عن مسرح الجريمة، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وبينت السلطات أن سيارة تقل ضحيتين لقيا حتفهما متأثرين بأعيرة نارية، اصطدمت بجدار فى حرم كيندال التابع لكلية ميامى ديد القريبة، وقد تم العثور على سلاح نارى فى السيارة لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم استخدامه أثناء إطلاق النار، وأكد جهاز شرطة أنه لم يتم إجراء أى اعتقالات.

جدير بالذكر أن إطلاق النار هذا جاء بعد أسبوع من إطلاق نار جماعى خارج قاعة مأدبة فى هياليه بمقاطعة ميامى ديد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين.