السفير الفلسطينى يكرم محمد الربيع لانتهاء مهامه بالوحدة الاقتصادية

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واستقبل السفير دياب اللوح السفير محمد الربيع وكوادر مجلس الوحدة الاقتصادية، فى مقر السفارة اليوم الأحد، مثنيا على الجهود التى بذلها السفير محمد الربيع، خلال فترة عمله وتقديرا لمواقفه القومية الجليلة وتاريخه الوطنى المشرف، بمواقفه المعلنة الداعمة وجهوده المخلصة فى سبيل القضية الفلسطينية.
ومن جهته ثمن السفير محمد الربيع تكريم السفير دياب اللوح، شاكرا إياه على هذه اللفتة التى تجسد روح الوفاء ومصدر فخر يتوج مسيرته المهنية فى المجلس، مؤكدا أن مواقفه عكست قناعته التامة، ومشيرًا إلى وجوب الوقوف إلى صف حقوق الشعب الفلسطينى، فى كافة المنابر ليصل صوت النضال الفلسطينى إلى العالم أجمع حتى تحقيق العدالة والحرية والاستقلال.
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