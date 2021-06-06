رابط نظام فارس للتسجيل في حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين بالسعودية

حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في النقل حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر رابط نظام فارس تسجيل الدخول، حيث يقوم المعلم بتحديد الأماكن الوظيفية التي يريد الانتقال إليها، لتتولى الوزارة أو الجهة المسؤولة عملية المفاضلة والإعلان عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين.

رابط التسجيل في حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين

يستطيع كافة المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية التسجيل في حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين من خلال رابط نظام فارس edu.moe.gov.sa، وهنا يتطلب من المعلم إتمام عملية الدخول إلى نظام فارس من خلال بيانات الحساب الشخصي، ومن ثم التسجيل في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين المعلن عنها، وتسجيل الرغبات، لتتولى الجهة المسؤولة مراجعة الطلبات وإجراء المفاضلة، وإعلان النتائج ويحق للمعلم التقدم بالتظلم في حالة رفض طلب النقل في المواعيد المحددة.

طريقة التقديم في حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين

حددت وزارة التعليم رابط نظام فارس تسجيل الدخول للتقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، حيث يقوم المعلم بتسجيل الدخول في نظام فارس باسم المستخدم وكلمة المرور، ويقوم بإعادة إدخال رمز التحقق، ومن ثم النقر على أيقونة دخول، ثم يتبع الخطوات التالية:

الانتقال إلى تبويب الخدمة الذاتية للمعلم. العمل على تسجيل رغبات النقل الداخلي للمعلمين، والنقر على تأكيد. الموافقة على الإقرار والنقر على أيقونة حفظ الطلب. النقر على أيقونة تسجيل الرغبات، ومن ثم معاينة الرغبات ثم النقر على إضافة. النقر على أيقونة تطبيق بعد تسجيل رغبات النقل. الضغط على أيقونة تنفيذ.

الجدول الزمني للنقل الداخلي والخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الجدول الزمني الذي يشمل كافة المواعيد الخاصة بالنقل الداخلي والخارجي للمعلمين، على أن يبدأ النقل الداخلي للمعلمين في يوم الأحد الحادي عشر من شوال الموافق بالتقويم الميلادي 23 مايو 2021، كما شمل الجدول الزمني موعد إعلان نتائج التسجيل في النقل الداخلي، وموعد تقديم التظلمات، وجاءت المواعيد كالتالي:

ضوابط التقديم في حركة نقل المعلمين عبر رابط نظام فارس

شمل المنشور الخاص بالنقل الداخلي للمعلمين عبر رابط نظام فارس تسجيل الدخول مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بعملية النقل للعام الحالي 2021، منها:

يتولى الرئيس المباشر مهمة إبلاغ شاغلي الوظائف التعليمية بتعميم إجراءا النقل الداخلي، مع التأكيد على ضرورة التأكد من صحة البيانات عند التسجيل في نظام فارس تسجيل الدخول.

تتم المفاضلة بين المتقدمين في حركة النقل الداخلي بناءً على آلية التعميم المعتمدة.

تصل عدد الرغبات المتاح التسجيل فيها لعشرين رغبة، ويمكن الاكتفاء بتسجيل رغبة واحدة.

يحق للوزارة إلغاء طلب النقل في حالة البيانات الخاطئة واتخاذ الإجراءات النظامية.

ينتهي طلب النقل بالإعلان عن نتائج النقل الداخلي والخارجي لهذا العام.

عند إلغاء عملية النقل لأحد المعلمين بعد تنفيذ الإجراءات فلا يجوز نقل المعلم الذي يليه؛ وهذا يرجع لتحقيق الاستقرار في العملية التعليمية.

بدأ اليوم الأحد الموافق 25 شوال 1442 الموافق 6 /6 /2021 تسجيل رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.

وذلك وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقًا من قبل وزارة التعليم السعودية.

على أن يتم التقديم عبر رابط نظام فارس تسجيل الدخول، ويستمر التسجيل حتى الثاني من شهر ذو القعدة، وتبدأ الوزارة في إعلان نتائج حركة النقل.

رابط نظام فارس وتسجيل رغبات نقل المعلمين

في النهاية نكون تعرفنا على رابط نظام فارس تسجيل الدخول من أجل التقديم على حركة النقل الداخلي 1442 للمعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية.